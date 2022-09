Suitsiidide vähenemine Eestis on peatunud

Eestis on suitsiidide arv aastakümnete jooksul oluliselt vähenenud, näiteks 1994. aastal hukkus enesetapu läbi 615, 2001. aastal aga 401 inimest. Viimase kümnendi jooksul on aga areng peatunud ning iga-aastane suitsiidide arv on püsinud kahesaja ümber.

Anna-Kaisa Oidermaa. Foto: Tairo Lutter

«Küll aga on toimunud vanuseline muutus. Lisaks vanematele ja keskealistele on sagenenud 20-30 aastaste suitsiidid. Samuti on Eesti võrreldes teiste Euroopa riikidega esireas alaealiste suitsiididega,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa pressiteate vahendusel.

Iga suitsiid mõjutab uuringute järgi keskmiselt 135 suitsiidi teinud inimese lähikondlast. See tähendab, et suitsiidi tõttu kannatab igal aastal umbes 27 000 inimest.

Kuhu pöörduda? • Oma vaimse tervise murega pöördu julgelt oma perearsti poole. • Soovi korral saab nõu küsida üleriigilisest tasuta perearstinõuandetelefonilt 1220. • Oma enesetunnet testida ja asjakohaseid soovitusi saab veebilehtedelt enesetunne.ee ja peaasi.ee • Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123 (iga päev kell 14–24) • Üleriigiline kriisitelefon: 1247 (24h) • Kiirabi: 112 (24h) • Ohvriabi: 116 006 (24h) • Eluliin: eesti keeles 655 8088, vene keeles 655 5688 (iga päev kell 19-07)

Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 186 inimest. Täna kell 11 avatakse koostöös näitleja Liis Lindmaa ja koreograaf Liisa Varesega Linnahalli juures vabaõhu installatsioon just nimelt 186 toolist, mälestamaks suitsiidi läbi lahkunuid.

Signe Riisalo. Foto: Mihkel Maripuu