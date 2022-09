Euroopa Kohus: Eesti riik peab tasuta sõidud bussivedajatele hüvitama

Aastaid kehtinud ülekohtuse olukorra muudab groteskseks asjaolu, et juba 2008. aastal andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium õiguskantsleri vahendusel bussivedajatele lubaduse, et peagi luuakse tasuta sõiduõigusega isikute teenindamiseks spetsiaalne hüvitiste süsteem. «14 aastat on möödas, aga seda lubadust ei ole seni täidetud. Küll aga on valitsus vahepeal leidnud, et Eesti riik on piisavalt rikas, et käima panna üleüldine tasuta bussiliiklus avalikel maakonnaliinidel,» lisas Roos.