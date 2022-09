Terviseamet annab koroonavaktsiinide hoidmise üle haigekassale

«Moderna vaktsiin ei ole enam kümne doosiga viaalides, nagu seni, nüüd on need viie doosiga,» ütles terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel. «Viie doosiga tarnepakendid võtavad külmikus kaks korda rohkem ruumi ning meile saabuva vaktsiini ärapaigutamiseks peamegi külmikuid juurde hankima.»

Pruudeli sõnul on viie doosiga viaalil mitu head külge – näiteks on vaktsiin kasutajasõbralik, sest seda ei pea lahjendama. Lisaks väheneb vaktsiinikadu, sest avatud viaal tuleb ära kasutada tootja määratud aja jooksul ja viie annuse puhul on seda kergem teha.