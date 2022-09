USAs väljaõppinud kaitseliitlane Renee Aluste Tallinna külje all Männikul Raku järves, kus ta õpetab sõduri oskuste kursusel veetakistuse läbimist. Seljas on tavapärane lahinguvarustus, millega sõdur liigub ülesannet täites. Käes on automaat R-20 RAHE, kaitseväe uusim relvastus. Näo maskeerimine on enda varjamiseks ülimalt tähtis.

Foto: Tairo Lutter