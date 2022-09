Seeder: Venemaa kodanikelt hääleõiguse võtmine on julgeolekuküsimus

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Venemaa kodanikelt hääleõiguse võtmine julgeolekuküsimus.

«Venemaa sõdib Ukrainaga ja on oma agressiivse poliitikaga ohuks kogu demokraatlikule Euroopale, sealhulgas Eestile. Sellise agressorriigi kodanikel ei tohiks Eestis olla valimisõigust. Tegemist on Eesti julgeoleku küsimusega. Meie riigielu küsimustes peaksid kaasa saama rääkida üksnes inimesed, kes soovivad et Eesti Vabariik kestaks läbi aegade,» ütles Seeder.