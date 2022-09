Välisminister Urmas Reinsalu: Eesti ei tunnusta eales Donetski ja Luhanski «vabariikide» ebaseaduslikke referendumeid

Ta lisas, et selliste võltsreferendumite korraldamine okupatsioonivõimude poolt on rahvusvahelise õiguse ning Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse räige rikkumine.

«Ettevalmistused Ukraina okupeeritud alade illegaalseks annekteerimiseks on selge märk, et Venemaa on valmis konflikti eskaleerima. Võimalusteks on näiteks massiline Ukraina kriitilise infrastruktuuri hävitamine, mida oleme näinud viimastel päevadel, mobilisatsiooni välja kuulutamine ja majanduse sõjaseisundisse viimine,» sõnas Reinsalu.