Kohus mõistis Surematu Polgu aktivisti süüdi Eesti riigi vastases tegevuses

Mehe poliitilised vaated ei omanud kriminaalasjas tähtsust

Esmalt juhtis kohus tähelepanu asjaolule, et väljendusvabadus ei ole absoluutne. Eesti põhiseaduses on sätestatud tingimused, millal on väljendusvabaduse piiramine õigustatud. Sealjuures on seadusandjal pädevus otsustada, et teatud juhtudel võib väljendusvabaduse piirangu rikkumine olla ka süütegu.