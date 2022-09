Solman: Eesti ja Läti panevad keerulistel aegadel seljad kokku

Oluliste teemadena arutatakse nii Riia-Tartu rongiliini avamist kui ka Saaremaa-Ventspilsi laevaühendust. Samuti vaetakse väljakutseid Balti riikide maine hoidmisel jätkuvalt turvalise turismikohana, mis on saanud mõjutada Venemaa agressioonist Ukrainas.

«Eesti ja Läti on soojades suhetes naaberriigid, kes on teinud aastate jooksul kasulikku ja tulemuslikku koostööd erinevates valdkondades,» ütles riigihalduse minister Riina Solman.

«Tehtud koostööprojektidest on heaks näiteks tervet Eesti-Läti piiriala kattev ühine geodeetilise koordinaatsüsteemi arendamine, kus on olnud kandev roll valitsustevahelise komisjoni ettevalmistaval tööl. Eesti-Läti on piiriülese koostöö programmi toel arendanud viimase seitsme aastaga mitmeid ühiseid loodusturismi– ja ajaloomatkaradasid,» rääkis Solman.

Naaberriigid näevad vajadust jätkuvalt tõhustada ja koordineerida koostööd Baltimaade kui turvalise turismisihtkoha edendamisel.

Tulevaste koostöösuundade kõrval tutvustatakse tänasel ühisistungil ka uue Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi võimalusi.

Minister Solmani sõnul on oluline, et koostöölepingud ja kokkulepped ei takerduks asjatu bürokraatia taha ning saaksid võimalikult kiiresti sõlmitud. «Need mõjutavad otseselt meie piiriregioonides elavate inimeste elukvaliteeti. Peame ühiselt seisma hea selle eest, et piirialade elanike mured ja vajadused oleksid märgatud ka kriisiolukordades,» märkis Solman.

Koostööprojektid on olulised, kuna lähiajal on oodata uue Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2021-2027 avanemist, milles on esimest korda ette nähtud eraldi toetussuund parema piiriülese halduse edendamiseks, aga ka kogukondadevaheliste projektide toetamiseks.