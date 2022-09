Tallinn valmistub kogu aeg kõikvõimalikeks kriisideks

Kriisireguleerimisvaldkonda juhtiva abilinnapea Vladimir Sveti sõnul räägiti reedel uuesti läbi stsenaariumid elektrikatkestuste juhuks. «Käsitlesime selliseid olukordi, mis võivad tekkida välispoliitilistel põhjustel, aga ka ilmastikuolude tõttu,» ütles Svet.

Täiendavaid elektrigeneraatoreid linnaametnikud tema sõnul varuma ei tormanud. «Seal, kus need peavad olema, on nad juba olemas. Seal, kus neid võiks olla rohkem, käivad juba mõnda aega hanked. Meil ei ole sellist olukorda, et tuleks turul tikutulega generaatoreid taga otsida,» kinnitas abilinnapea.

Ta lisas, et linnal on olemas arusaam, kuidas hakkab elektrikatkestuste tingimustes töötama Tallinna ühistransport ning kuidas saavad oma tööd jätkata linna osalusega haiglad ja kiirabi. Ka Utilitasel ja Tallinna Veel on kriisiplaanid olemas.

«Rõhutan, et elektrikatkestuste risk ei ole seotud ühe konkreetse sündmusega, vaid see jääb meile terve sügistalvise perioodi ajaks ja sellega tegelemine on jätkuv tegevus, mis algas juba ammu,» lausus Svet.

Ta lisas, et ka iga inimene peab ise olema valmis ootamatuteks kriisideks ning et ammugi peab valmis olema linnavõim. «Nüüd meil ongi käes see olukord, millest varem on pikalt räägitud. Me peame olema valmis mitte lihtsalt selleks, et meil on kriis ühes valdkonnas, , vaid me peame mõtlema sellele, mis juhtub siis, kui meil on mitu kriisi korraga. Ja mida rohkem Venemaa eskaleerib olukorda Ukrainas, seda suurem on tõenäosus, et ka meil on mitu kriisi korraga. Tuleb lihtsalt nendeks kriisideks valmistuda, kontrollida üle kriisiplaanid ja veenduda, et kõik olulised teenusepakkujad teavad, mida nad peavad tegema,» rääkis Svet.