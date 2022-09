KRIMI ⟩ Kliiniku juht mängis hambaravitoolide suurhanke sõbra firmale

Stomatoloogiakliinikusse hangiti 30 hambaravitooli A-Dec 500. Tartu Ülikooli Kliinikum vastas eitavalt Postimehe palvele tulla pildistama maksumaksja 1,7 miljoni euro eest kliinikule hangitud hambaravitoole. Kliinikum põhjendas keeldumist sellega, et ravitingimusi ei tohi pildistada.

Tartu Ülikooli kliinikumi stomatoloogiakliiniku juht Taavo Seedre tegutses aastaid järjekindlalt selle nimel, et mitme miljoni euro suurune uute hambaravikabinettide sisustuse hange läheks tema ammuse sõbra firmale. Isegi Puusepa tänavale ehitatud stomatoloogiakliiniku uute ruumide projekteerimine ja ehitus käis aastaid tagasi selle arvestusega, et kabinettidesse sobiksid ideaalselt just teatud tüüpi, Seedre sõbra firma hambaravitoolid A-Dec 500.