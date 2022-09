REPORTAAŽ ⟩ Krimmi elanikud pagevad Eesti kaudu mobilisatsiooni eest

Ta oli seisnud ja oodanud Šumilkino piiripunktis lageda taeva all jahedas eelmisest õhtupoolikust, enda sõnul 15 tundi, et pääseda lõpuks aiaga piiratud paarisajameetrisele nöörsirgele teele, mida mööda astuda, käes väike musta värvi spordikott, Eesti poole. Kui Vene piirivalvurid küsisid, kuhu ta läheb, oli mees vastanud, et Riiga, kus peatub hotellis.