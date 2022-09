Töörühm arutab aasta aega Estonia teatrimaja tulevikku

«Töögrupp sündis Tallinna linna ja rahvusooper Estonia ühisel initsiatiivil, et kujundadaerimeelsustest hoolimata nägemus rahvusooper Estonia kui ühe Tallinna südalinna sümbolobjekti tulevikust. Komisjon võtab aega ja arutab läbi erinevad teoreetilised võimalused rahvusooper Estonia arendamiseks, kaasates vajalikke eksperte ja tellides vajadusel ka täiendavaid uuringuid. Meie soov on jõuda rahvusooperi tuleviku osas ühisele arusaamale ja loodame tulemuseni jõuda aasta jooksul,» ütles Tallinna strateegiadirektor Raido Roop.

Töögrupi ülesanded on arutada ja analüüsida ühiselt läbi Tallinna linna seisukohad ja Rahvusooper Estonia vajadused juurdeehituseks või uueks hooneks, lähtudes linnaehituslike, muinsuskaitseliste, keskkondlike jt piirangute raamidest ning arvestades ooperiteatrile vajalikku ruumiprogrammi. Samuti on eesmärk kaardistada ja analüüsida alternatiivseid asukohti ning võimalusi ooperi- ja balletiteatri rajamiseks ning kujundada seisukoht sobivaimast asukohast.

Rahvusooper Estonia peadirektori Ott Maateni sõnul on rahvusooperil suur huvi selle teema käsitlemisega Tallinna linnaga ühiselt edasi liikuda. «On selge, et üksteisele vastandudes ei jõua me kusagile ja meil on vaja leida mõistlik ning kõiki osapooli rahuldav lahendus,» kinnitas Maaten.