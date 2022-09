VAATA VIDEOT ⟩ EKRE korraldas Stenbocki maja ees hoiatuspiketi

Piketil said teiste seas sõna riigikogulased Peeter Ernits ja Urmas Reitelmann. «Kaja Kallase juhtimisel on Eestisse tulnud poole aastaga kolm korda rohkem venekeelseid inimesi kui Karl Vaino ajal,» rääkis Ernits. Reitelmann aga sõnas oma kõnes, et nad pole rohepöörde vastu: «Me oleme jaburalt kõrgele seatud eesmärkide vastu.»