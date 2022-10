VIDEO JA FOTOD ⟩ President Karis Riigikaitse nõukogus: peame olema valmis riskistsenaariumideks

«Eelmise nädala lekked Nord Stream 1 ja 2 gaasitorudest on selge eskalatsioon,» ütles president Karis. «Moskva aastakümneid kestnud pingutus tekitada läbi energiasõltuvuse Euroopale kriitiline haavatavus, näitab nüüd oma koledaimat palet.» Riigipea sõnul tähendab see, et praegu peab Eesti riik tõsiselt pingutama, tagamaks eeloleval talvel energiajulgeolek.

«Ma tahan, et kõik Eesti inimesed teaksid, et see on Venemaa, kes on juba aasta aega olnud kõrgete energiahindade taga. Moskva eesmärk on Eesti ja terve Euroopa mängida nurka, panna meid taganema oma põhimõtetest ja Ukraina toetamisest,» ütles president Karis kohtumisele järgnenud pressikonverentsil ja lisas, et väljapressimisele me ei allu.

Riigipea hinnangul tuleb Venemaa käitumise valguses olla valmis riskistsenaariumideks. «Me saame hakkama. Aga peame siiski arvestama, et ka parimate plaanide puhul on oluline valmis olla erakorralisteks sündmusteks – olgu see siis talvine lumetorm, kevadine üleujutus või elektrikatkestused,» ütles president Karis.