Tartu vanglasse kainenema toodud inimene sooritas enesetapu

«Selleks, et enesetappe vanglas ei toimuks, tegeletakse pidevalt vangide psüühiliste probleemide ennetamise ja lahendamisega ning uurime iga juhtumit täie tõsidusega,» selgitas vanglateenistus.

Enesetapukatsete peamised põhjused on sotsiaalse tausta või vaimse tervise probleemid ning haigused. Tihti on need ka üks põhjusi, mille tõttu vanglasse satutakse. Uuringud kinnitavad vanglas enesetapu ühe ajendina eraldatust lähedastest ja süütunnet sooritatud kuriteo pärast. Mis tahes muutused kinnipeetava lähisuhetes, majanduslikus olukorras, tervises või vangistuse tingimustes põhjustavad stressi ning ametnikud jälgivad seetõttu muutusi kinnipeetava käitumises kõrgendatud tähelepanuga.