Sotsidel ja EKRE-l ühine mure: kas eestikeelsele koolile üleminek on ikka jõukohane

Esialgu taheti eelnõud kinnitada ja riigikokku saata tänaseks, aga haridusminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles Postimehele, et valitsuskabinetti jõuab eelnõu siiski alles järgmisel nädalal. Peaminister Kaja Kallas (RE) on eemal ning nii olulist eelnõud ei taheta ilma Kallaseta siiski arutada.

Kui Postimees küsis eile hommikul sotside esimehelt, siseminister Lauri Läänemetsalt (SDE) hinnangut eelnõule, ütles Läänemets, et eelnõu riigikokku saatmisele on sotside heakskiit olemas, kuid see, mis seal saama hakkab, nii kindel ei ole. Nimelt rõhutas Läänemets, et eestikeelse hariduse ülemineku jaoks on eelnõu kõrval vaja ka konkreetset ja usutavat tegevuskava, mida ta veel ei ole näinud.