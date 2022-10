Tallinna Lastekodu Mustamäe üksus avas uuenenud maja

Abilinnapea Betina Beškina selgitas, et Tallinna Lastekodu Mustamäe maja on koduks raske ja sügava puudega lastele, praegu elab seal 21 last. «Tegemist on lastega, kes vajavad erilist tähelepanu ja hoolitsust ning selleks ka vastavaid tingimusi. Uutes pereruumides on loodud tavapärasele kodule võimalikult sarnane elukeskkond, kus lastega tegeleb pühendunud ja professionaalne personal,» ütles Beškina.