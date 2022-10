OTSE POSTIMEHEST ⟩ Läänemets: metropoliidil on homseni aega eemalduda sõda ülistavast kirikupeast

See avaldus tõesti tehti ja seal väljaöeldu on õige, aga meie soov on suurem. On oluline, et see Vene õigeusu kirik, mis tegutseb Eestis ja allub Moskvale, taandaks ennast patriarh Kirilli sõnadest, kuna need on otseselt Ukraina sõda toetavad. Jutt käib ju põhimõttelised ususõjast, kuhu tuleks minna, kuna see on õige asi, ja Vladimir Putin oleks otsekui jumala poolt meile saadetud. Samuti räägitakse, et kõik, kes tapavad ukrainlasi, saavad oma patud andeks. Need on väga räiged avaldused ja Eestis ei ole sellisele nägemusele kohta. Meil on väga lihtne soov: et siinne [Moskva patriarhaadile alluv] Vene õigeusu kirik ütleks, et nemad ei ole patriarh Kirilliga nõus. Õigeusu kiriku esindajad Soomes ja teistes riikides on selliseid väljaütlemisi tauninud ja neil polnud mingit probleemi teha seda juba samal või järgmisel päeval pärast patriarh Kirilli avaldust. Eestis tuleks teha lihtsalt täpselt sama.