ÜRO: Venemaa rünnakud tsiviilobjektidele toovad rohkem sõjapõgenikke

Pärast seda, kui Venemaa veebruaris agressioonisõda alustas, on riigist põgenenud üle seitsme miljoni ukrainlase. Paljud on pärast Ukrainasse tagasi pöördunud, kuid miljonid Euroopa Liidu riikidest varjupaika otsinud. Lisaks on miljonid riigisiseselt ümberasustatud.

«Minu prognoos on, et me näeme peamiselt siseriiklikke ümberasumiste kasvu. Praegu on palju inimesi, kes põgenevad vaid mõneks tunniks, et pommide eest varju otsida ja siis proovivad koju naasta. Kuid olukordades, kus häving on suurem ja inimesed ei pääse pärast enam ligi soojusele ega toidule, siis ma kardan, et paljud otsustavad lahkuda,» rääkis Grandi.