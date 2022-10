VIDEO ⟩ Seeder: valitsus peab tegema kõik selleks, et LNG-terminal oleks Eesti poolel

«Praegu on ettepanek, et valitsus koostöös erasektoriga peab tegema kõik selleks, et Eesti tagaks energiajulgeoleku ja terminal saaks olema siin Eesti poolel.»

Seedri sõnul soovitakse siiski esmalt saada selgust, miks kauaoodatud LNG-terminal Eestisse ei tule. «Minister [Sikkut] ütles, et [otsus võeti vastu] peale pikka analüüsi ja arutelu. Tuleb üllatuseks, et kellega, kus on minister Sikkut pikalt analüüsinud ja arutanud, et LNG-laev paigutada Soome oleks mõistlikum,» sõnas Seeder.

Samuti soovib erakonna esimees teada, kas Eesti ja Soome vahel on sõlmitud konkreetne kokkulepe, mis sätestaks, kuidas Eesti gaasitarnijad gaasile ligi pääseks. «Meie informatsioon on praegu, et siin ei ole ka mingisuguseid reegleid kokku lepitud,» ütles Seeder.

«Kui tõesti see laev nüüd läheb Soome, tuleb saavutada kokkulepe, et me saame sealt gaasi ja teiseks alustada otsinguid ja läbirääkimis kas või Alexelaga, teiste erinevate eraettevõtjatega, et Eestisse saada see laev, mis tagaks meie energiajulgeoleku,» lausus Seeder.

Erakonna esimees ei tunne suurt muret sellepärast, kas naaberiik on ka nõus meiega gaasi jagama. Siiski soovitakse probleemile läheneda ettevaatlikult. «See arusaam, kas nad on ka tegelikult valmis meile [gaasi] andma ja millistel tingimustel, seda me täna ei tea. Need asjad tuleb välja selgitada ja selle nimel tuleb kohe-kohe tegutseda,» toonitas Seeder.