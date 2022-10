Vabatahtlikud on teinud Ukrainale üle 10 000 ruutmeetri varjevõrke

10 000 ruutmeetrit varjevõrke on tubli saavutus, kuid see ei tähenda, et tegevus sujuks alati ladusalt. Suurimaks mureks on hetkel saamas just soojade ja vabalt ligipääsevate ruumide puudumine. «Vabatahtlike hoog ei ole raugenud, küll aga näeme, et innukus hakkab katkema organisatsioonidel ja omavalitsustel, kes on viimastel kuudel aidanud meie erinevates Eesti asulates tegutsenud vabatahtlikke tasuta pindadega. Ilma ruumideta ei saa meie inimesed oma olulist tegevust jätkata. Kutsume üles toetama Aitan Kaitsta kogukonda ja saatma infot sobilike pindade kohta, et vabatahtlikel oleks igas Eesti linnas ja külas koht, kus varjevõrke valmistada,» innustas Aitan Kaitsta idee autor Jaana Ratas.