Küsitlus: LNG-laeva Soome viimises peetakse vastutavaks Reformierakonda

Ühiskonnauuringute Instituut küsis Eesti inimestelt, kui suur probleem see on, et LNG-laeva Eestisse ei tule ning keda nähakse selle eest vastutavana.

Esimesena küsiti: «Kui oluline probleem on Teie arvates Eesti jaoks see, et gaasi varustuskindlust tagama pidav LNG-laev jääb püsivalt Soome?» 56 protsendi arvates on see väga oluline või pigem oluline probleem, 25 protsendi arvates pigem mitte oluline või üldse mitte oluline probleem ning 19 protsenti vastas «Ei oska öelda».

Lisaks küsiti: «Kes järgmistest erakondadest peamiselt vastutab Teie arvates selle eest, et LNG-laeva Eestisse ei tule?» Vastajatel paluti valida üks riigikogus esindatud erakondadest ning tulemused olid järgmised:

Reformierakond 58%

EKRE 16%

Keskerakond 11%

SDE 11%

Isamaa 4%

«Küsitluse tulemused näitavad, et kuigi opositsioon on algatanud sotsiaaldemokraadist majandus- ja taristuministri umbusaldamise, siis valijaskonna seas nähakse LNG-laeva juhtumis vastutavana hoopis Reformierakonna poliitikuid. Üllatuslikult on järgmisena mainitud EKRE-t, kes pole olnud kummaski valitsuses, mis pole LNG-laeva Eestisse toomisega tegelenud,» edastas instituut.