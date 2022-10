Martin Herem jätkab kaitseväe juhatajana 2025. aastani

«Kindralleitnant Herem on Eesti kaitsevõimet arendanud mõistuse ja südamega. Tal on kindel plaan ja soovin talle palju jõudu eesmärkide saavutamisel,» ütles Pevkur.

Herem on kaitseväes teeninud 30 aastat ja tunneb enda sõnul seda valdkonda hästi. «Minister tegi ettepaneku jätkata veel kaks aastat ja kolleegid julgustasid samuti. Nii see otsus sündis,» ütles kindralleitnant Herem.

Herem on kaitseväe juhataja alates 2018. aasta 5. detsembrist. Kaitseväe juhataja ametiaja pikkus on viis aastat, kuid valitsusel on õigus seda kaitseministri ettepanekul ja riigikogu riigikaitsekomisjoni heakskiidul seda kahe aasta võrra pikendada. Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas 10. oktoobril üksmeelselt toetada Heremi ametiaja pikendamist kahe aasta võrra ning esitada see seisukoht ka valitsusele.