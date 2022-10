REPSI KOHTUASI ⟩ Kalle Klandorf ja Jaak Aab pidasid Mon Repos’s korraldatud pidu tööks

Klandorfi käest küsiti küsimusi selle kohta, kuidas toimub linna ja valitsuse omavaheline suhtlus. Ta tõdes, et all-linna ja Toompea vahel on alati olnud väiksed eriarvamused ning neid tuleb tihtipeale nõupidamistel klaarida.



Ta rääkis, et kohtumisi on olnud erinevates kohtades - Toompea lossis, Stenbocki majas ja ka Tallinna residentsides. Viimastest ilmselt enim Särgava residentsis.