Väikekalurid: seadusemuudatus võtab sissetuleku ja hävitab traditsioonilise eluviisi

«Väikseid ettevõtteid on umbes 80 ja siis nad surevad kõik välja,» hindas Tartumaa Peipsiääre valla kalur Andrei Krehhov, kel on oma väike ettevõte OÜ Kolkja Rand. «Noored inimesed põgenevad Soome ja Rootsi. Kas see plaan on hea, et järve peale jääb ainult viis suurt firmat, mis monopoliseerivad järve?»