FOTOD ⟩ Rahutoomise taha peituvad provokaatorid korraldasid vanalinnas meeleavalduse

Meeleavalduse ja ühtlasi liikumise üks eestvedajaid on Aivo Peterson (sünninimega Krõlov - toim.), kes on varasemalt Postimehele selgitanud, et nende tegevus taotleb rahu. Mees on hiljuti avaldanud pahameelt metropoliit Eugenile esitatud ultimaatumi üle ja ei mõista, miks tiriti kirik sõtta.