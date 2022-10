Kohalikud elanikud kahtlustavad maastikukaitseala piirile maja ehitavat firmat seaduserikkumises

«Oleme mitmeid kordi märganud, et ära on tõstetud aiad, mis peaksid roheala kaitsma, ja seal sõidetakse ringi teleskooptõstukiga,» kurtis kohalike esindaja Indrek Hein.

Juba oktoobri alguses teavitasid kohalikud elanikud keskkonnaametit, et Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kõrval, Ehitajate tee 2 toimuvad ehitustööd on tunginud ka sinna, kus mootorsõidukitega liikumine ja ehitusmaterjalide ladustamine lubatud ei ole. Nimelt ohustab selline tegevus maastikukaitsealal asuvaid looduskaitsealuseid kooslusi, mis on tallamisele ja häirimisele eriti tundlikud, vahendas linnavalitsuse väljaanne Pealinn.

Enam kui kahesaja hektari suuruse kaitseala koosseisu kuuluvad nii Mustamäe nõlv, Nõmme liivikud kui muud olulisemad allika- ja metsaalad. Erilise kaitse ja tähelepanu all on kanakulli pesitsusterritoorium ning nõmmnelgi püsielupaik.

«Nii mina kui teised linnaelanikud oleme mitmeid kordi märganud, et ehitajad on tõstnud ära aiad, mis peaksid takistama neil maastikukaitsealale sõitmast. Hiiglasliku teleskooptõstuki ning muude masinatega sõidetakse otse üle häiringutele tundliku kaitsealuse taime kasvukoha,» rääkis Hein. Piirkonna elanikud on ehitaja tegevusest ka pilte teinud ja saatnud need keskkonnaametile.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra kinnitas, et praeguseks on ehitaja tegevuse suhtes alustatud väärteomenetlust. Vakra sõnul uurimine alles käib ning seetõttu ei saa juhtumi asjaoludest veel väga täpselt rääkida. Seetõttu on ka rikkumisega kaasnenud kahjude suurus alles selgitamisel.