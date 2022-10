VÄLKVIDEO ⟩ Kai Hallik: lasteabitelefonile saabunud teave aitas isale selgitada, millised mängud ei ole sobivad

«Kui laps oli kabinetist lahkunud, siis spetsialistil ei jäänud rahu hinge, sest ta mõtles, et see, mida isa teeb ei ole küll kuritegu, aga see ei ole ka õige tegu, see läheb sotsiaalsetest normidest ikkagi välja ja ta helistas lasteabitelefonile,» rääkis Hallik lisades, et edasi läks edasi info nii politseile kui lastekaitsele, sest oli ebaselge kui kaugele need mängud lähevad.