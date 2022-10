LUUBI ALL ⟩ Toit võib veelgi kallineda, kui hinda lisandub poepidamiskulu

Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas ütleb, et kõigepealt tuleks mõista, mis on praeguse olukorra põhjustaja. Oleme jõudnud hüperinflatsiooni, kus paljud toorainehinnad, aga ka elektri-, kütte- ja kütusehinnad on aasta jooksul teinud väga suure hüppe. See on põhjustanud ahelreaktsiooni, kus tooraine- ja teiste sisendhindade tõus on jõudnud toodete edasimüügihindadesse ja sealt omakorda lõpphindadesse poeletil.