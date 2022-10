Lastekaitsjad vanematele: alastipildid lastest võiks jätta tegemata

«Teame, et albumites on ka vanematel-vanavanematel millegipärast paljad lastepildid. Milleks need on tehtud, ei oska öelda,» rääkis sotsiaalkindlustusameti lastemaja teenuse juht Anna Frank. Tema kinnitusel pole selliste fotode albumis hoidmine kuritegu, kuid oluline on, kuidas neid pilte kasutada ja kas saab täiesti kindel olla, et need jäävad vaid enda kätte.