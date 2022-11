OTSE POSTIMEHEST ⟩ Maamaks tõuseb: «Nahutada saab ikka see, kes lähemal on»

Sulev Liivik : Oli maade hindamine ja maade maksustamise hind kasvas keskmiselt kaheksa korda. Maks tõuseb 2024. aastast ja et kasv poleks liiga kiirehüppeline, on ette nähtud kaitsemehhanismid.

Esiteks on maksimaalsed määrad toodud 2,5–5 korda allapoole ja aastane maamaksu kasvupiirang on kümme protsenti.

Maksumäära otsustavad omavalitsused ja aega otsustamiseks on 2023. aasta 1. juulini. See ei pruugi olla maksimaalne maksumäär, võib olla palju väiksem.

Elamumaa maksumäär on 0,1–0,5 protsenti maa maksustamise hinnast. Haritava maa maksumäär on 0,5 protsenti, et maa kui tootmissisend ei läheks liiga kalliks. Ja siis on üleüldine maksumäär 1 ärimaa ja tööstusmaa puhul.