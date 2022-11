Kindralmajor Meelis Kiili liitus Reformierakonnaga ja kandideerib valimistel

«Tahan jätkuvalt teenida Eesti riiki, panustada oma oskuseid, teadmisi ja tahet selleks, et inimeste julgeolek oleks tagatud ning sõda võidetaks enne selle puhkemist. Vajame kindlalt hoitud Eestit, tarka rahvuspoliitikat ja tasakaalustatud tegevusi. Sestap olen otsustanud liituda Reformierakonnaga ja kandideerida riigikokku, et ühtse meeskonnana seista Eesti eest,» märkis Kiili.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et kindralmajor Meelis Kiili teadmised ja kogemused julgeolekupoliitikast teevad temast tugeva riigikogu liikme kandidaadi. «Kiili on sõjandusvaldkonna üks parimaid eksperte, kelle liitumine Reformierakonnaga tugevdab veelgi meie julgeolekukompetentsi. Tema pädevus riigikaitse ja liitlassuhete vallas on praeguses julgeolekuolukorras Eestile vajalik ning mul on hea meel, et Kiili soovib sellega riigijuhtimisse panustada.»