VÄLKVIDEO ⟩ Tiit Meren: heaoluriik on ka palju kurja teinud, inimesed loodavadki ainult riigile

Sõjakirurg Tiit Meren rääkis Postimehe otsesaates, et koroonakriis oli meile mitmes mõttes õpetlik. Tema sõnul tulnuks kriisi algul kohe tunnistada, et meditsiinilises mõttes ei tea me midagi ja rääkida ausalt, et maskid on küll vajalikud, aga meil ei ole neid. Tema hinnangul oleks inimesed seda mõistnud.

«Ma jälgisin koroonakriisi algusest peale mitme eri riigi uudistekanaleid nii öelda 24/7 ja mõtlesin kogu aeg endamisi, et miks Eesti ametnikud üritasid viisakalt vastata nendele küsimustele. Olekski võinud öelda, teate, see kriis tuli nii äkki, me ei tea selle kriisi kohta midagi.»

Ta lausus, et talupojamõistus tuleks koju kutsuma, sest ka Eestis on heaoluriik teinud mõneti kurja, kuna inimesed loodavad liigselt riigi peale. «Inimesed arvavad, et küll riik hoolitseb, küll riik teeb, mina ei pea mitte midagi tegema.»