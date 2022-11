Eesti-Vene piiri, kust ühelt poolt algab, teisalt lõppeb vaba maailm, ehitatakse veel 2-3 aastat. Muidugi on küsimus, kas piiritara peab? Me loodame, et peab. Üks asi on selge: täna on meil silmad peal nii Eesti poolt kui ka Vene poole peal.