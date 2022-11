VÄLKVIDEO ⟩ Heidi Alasepp: üldarstide EMO juurde töölevõtmine jäi poliitikute taha

Heidi Alasepp rääkis Postimehe otsesaates, et üldarstide EMO juurde töölevõtmine oleks olnud üks lahendustest, leevendamaks sealseid pikki järjekordi, paraku ei leidnud see poliitilist toetus.

Kommenteerides võimalikku visiiditasu küsimist erakorralise meditsiini osakonda pöördujatelt, lausus ta, et inimese rahakotti minek on tervishoiusüsteemis keeruline.

«Kuidas sa siis lood selle kriteeriumi, et mis on inimese jaoks probleem ja mis mitte. Aga kui meil muud võimalust ei jää, siis tuleb see kehtestada.»

Ta tõi välja, et täna on probleemiks tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis ja siin ei aita ainult EMO visiidimaks, kuna mured on tegelikult sügavamad. Alasepa hinnanul on Eesti tervishoius tänaseks saavutatud kõrge kvaliteet, meil on head koolitussüsteemid ja tervishoius saavutatud väga kõrge kavaliteet, paraku rahaliselt oleme ummikus.