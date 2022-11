Ratas: mul ei ole nuppu, millega Martin Helme mikrofoni kinni keerata

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles tänase riigikogu infotunni järel, et Ratas ei juhi riigikogu istungeid. Kallas viitas EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme käitumisele, kes luges saalis ette Marko Mihkelsoni vastu esitatud salajasest hagist kohatute piltide kirjeldusi.

«Ma ei pea õigeks, et riigikogu infotunnis tsiteeritakse mingisuguseid lauseid, mis ei ole kohased ning tekitavad kahju mitte poliitilisele konkurendile, vaid süüta lastele. Nii ei pea asju ajama, on muid instrumente, kui parlamendi saali kasutamine. Täna riigikogu infotunnis juhtisin sellele korduvalt tähelepanu ja ütlesin, et ma ei pea seda õigeks,» kommenteeris Ratas ühismeedias.

«Meil on aga ka võimude lahusus - keegi juhib valitsust ja keegi juhib riigikogu. Kui peaminister arvab, et riigikogu esimehel on olemas nupp, millega on võimalik riigikogu liikme mikrofon välja lülitada, siis sellist nuppu ei ole olemas. Niisamuti ei ole mul võimekust anda kulbiga poliitilist kultuuri ei ühele ega teisele poolele,» kirjutas Ratas.

Ta lisas: «Küll aga on riigikogu esimehel võimalus riigikogu liikme sõnavõtu peale reageerida, ja seda ma ka tegin, juhtides korduvalt tähelepanu. Kaja Kallasel ei tasu valeväidetega esineda.»

«Eesti vajab sidusamat ja normaalset valitsemist... see käimasolev ühiskonna polariseerimine ei too kasu mitte kellelegi peale kahe erakonna ja nende ladviku. Loodan, et märtsis peavad valijad silmas siiski enda ja Eesti heaolu,» võttis Ratas teema kokku.