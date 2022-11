SEGADUS STENOGRAMMIGA ⟩ Kohatuid pilte kirjeldanud Helme lauseid järeltoimetati veel kolmapäeva õhtul

Kaja Kallas ise tõdes, et riigikogu esimees Jüri Ratas (KE) ei tegele istungite juhtimisega. Neljapäeval valitsuse pressikonverentsil märkis ta, et kümme aastat tagasi, kui Kallas lõi riigikogu saadiku hea koodeksi, oli parlament sõbralik, lugupidav ja viisakas. «Eilne päev näitab, et eetikakoodeks kaikamehi ei taltsuta,» lisas Kallas ning leidis, et üks osa EKRE saadikuid kuritarvitab põhiseadust ning seda, et poliitikuid ei saa arvamusavalduste eest karistada.