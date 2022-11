Kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina alustab tööd Eda Silberg

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler korraldab lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna tegevusi. Samuti on tema ülesanne Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomine ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse toetamine.

«Oluline on hoida nende kahe töösuuna vahel tasakaalu. Kujundamist vajavad teekonnad, mis aitavad sihtrühmadel kohaneda riigi keele-, kultuuri- ja komberuumis ning selles aktiivselt osaleda,« rääkis Silberg.

Silberg töötas seni kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhatajana. Varem on ta töötanud Integratsiooni Sihtasutuses ja haridusprogrammide keskuses ning olnud eesti keele laagrite koordinaator. Ta on olnud Avatud Hariduse Liidu Tallinna keskuse tegevjuht ning Tartu keskuse täiskasvanute koolitaja. Silberg on õppinud Tartu Ülikoolis vene ja slaavi filoloogiat.