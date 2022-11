LUUBI ALL ⟩ Hiljuti surijaks kuulutatud televisiooni süda lööb kindlamini

«Pealtnägija» on endiselt üks ETV firmamärke – ja võib liialdamata öelda, et kogu Eesti teleajakirjanduse lipulaev –, kuid vaatajate arv on hoopis teistsugune kui kaks või ka poolteist kümnendit tagasi: rekordsaatega võrreldes kaks korda väiksem.