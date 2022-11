ISADEST JA ISADEPÄEVAST ⟩ Hardi Tiiduse krutskitega pikitud andekus elab edasi tütrepojas

Mina kasvasin üksinda, sest õed on minust tüki maad vanemad, aga mulle oli suureks seltsiks mu isa, rääkis Hardi Tiiduse noorem tütar Maria Tiidus (41), kellel endal on nüüd neli last: 12- ja 15-aastased pojad ning 1,5- ja 9-aastased tütred. Naine rõõmustab, et tema kaudu saavad isa-ema väärt geenid ka tema järeltulijatele edasi antud.