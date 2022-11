See oleks abivallavanem Kaarel Tangu sõnul kõige kiirem variant tee ohutumaks muutmisel. Tang lisas, et komisjon on teinud vastava ettepaneku transpordiametile, sest tegemist on riigiteega. Võimaliku kiiruspiirangu kehtestamisest Muratsi ristmikule Tangu sõnul praegu rääkida ei saa, aga ta ei välista, et see tulevikus teoks saab. Vastava otsuse tegemine on aga jällegi transpordiameti asi.