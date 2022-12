100 nägu ⟩ Elon Musk: vastuoluline mängur

Ka Musk armastab Twitteris säutsuda, kuid paraku juhtub, et vastuolulise info tõttu, mida ta sinna paiskab, kaotab või võidab keegi börsil kõvasti raha. Musk ise on sel aastal raha peamiselt kaotanud, Bloombergi hinnangul lausa 80 miljardit dollarit. Muretsemiseks pole siiski põhjust – 190 miljardi dollariga on ta endiselt maailma varakaim inimene.

Musk, kes kannab uhkusega töönarkomaani tiitlit, on sageli öelnud, et ta ei tegele äriga pelgalt raha pärast. Tuttavad räägivad, et Elon sekkub asjadesse ainult siis, kui tunnetab, et need on ühiskonnale olulised. Samas ei ole nad kaugeltki veendunud, et Musk alati teab, mida ta järgmisel päeval ette võtab, ja arvatakse, et ta juhindub rohkem instinktidest.