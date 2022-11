PIIRSALU JA PROZES UKRAINAS ⟩ Esimesed lumekangelased said kätte Eesti rahva kingitud talvevormid

«Suur aitäh kõigile eestlastele, kes annetasid meile vormide ostmiseks raha. Need on kvaliteetsed ja soojad. Need aitavad meil kindlasti vaenlast lüüa,» ütles esimestena vormid kätte saanud Ukraina kaitseväe 93. brigaadi ühe üksuse juht kutsungiga Sedoi.