Moedisainer Oksana Tandit liitus Reformierakonnaga

Oksana Tandit on tegutsenud moemaastikul üle 20 aasta ning soovib panustada oma oskuste ja visiooniga riigi juhtimisse.

«Mis on ühist disaineril ja poliitikul? Räägitakse, et disainer lahendab probleemi, hea disainer aga ennetab seda. Ma arvan, et nii disaineril kui poliitikul peab olema visioon ning oskus seda koostöös ellu viia. Nii olen ma tegutsenud rohkem kui 20 aastat ettevõtjana, ületades igapäevaseid raskusi,» ütles Tandit.

«Minu jaoks südamelähedased teemad on loomemajanduse areng, väikeettevõtluse arendamine Eestis ning eestikeelsele haridusele üleminek – peame kaasama parimaid eksperte ja kõikide rahvusgruppide esindajaid, et lõimumine toimuks sujuvalt ja tulemuslikult,» rõhutas Tandit ning lisas, et näeb end Eesti ja muukeelseid kogukondi ühendava sillana. «Me peame üksteisega rääkima ja uuesti ühisosa leidma, et Eesti oleks jätkuvalt turvaline ja edukas riik.»

«Ma armastan Eestit ja tahan anda oma panuse selleks, et meil kõigil oleks siin vabas Eestis hea elada. Tahan disainida Eesti tulevikku ning seepärast olen otsustanud kandideerida riigikogu valimistel Tallinnas Kristiine, Põhja-Tallinna ja Haabersti piirkonnas,» lausus Tandit.

«Tegusaid ja tarku naisi on poliitikasse alati rohkem vaja. Seetõttu on mul ülihea meel, et meiega liitub Ukraina taustaga moelooja Oksana Tandit, kes tahab panustada loomemajandusse ja eestikeelse hariduse arendamisse,» märkis Reformierakonna juht Kaja Kallas.