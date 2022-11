«Manipuleeriv ja eksitav.» PPA valas Riigilaevastiku loomise kriitikaga üle

PPA peadirektori asetäitja Krista Aasi sõnul sisaldavad MKMi poolt neile saadetud dokumendid manipuleerivaid ja eksitavaid andmeid ning on seetõttu puudulikud. Etteheiteid on PPA-l palju. Postimehele tõdes Aas, et peamine põhjus, miks PPA moodustamisettepanekut ei kooskõlastanud, on veesõidukite ristkasutuse kontseptsioon, kuna PPA ei näe võimalust, et nende veesõidukeid saaks ristkasutada.