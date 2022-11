«Toetan teid, kui sõda saab läbi»: Eesti annetajad hindavad valikuid ümber

Fondi juhatuse liige Toivo Tänavsuu ütles, et avalikust postitusest oli palju kasu, sest nii mõnigi tunnistas, et püsiannetus oli märkamatult lõppenud, ühtlasi lisandus uusi toetajaid. «Väga raske on üldistada, miks inimesed püsiannetused lõpetanud on. Eks siin ole majanduslikud valikud, et annetamine on see, mis jääb tagaplaanile, kui on vaja maksta energia eest või täita kõhtu. Võib olla ka muid probleeme,» arutles Tänavsuu.