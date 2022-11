OTSE POSTIMEHEST ⟩ Plaanid Nursipalus: kuni 3500 hektarit metsa maha, 80 kilomeetrit teid ja hüppelised mürapäevad

Kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) nõudmisel õgvendatud harjutusala piir ei klapi raskerelvade ohualadega. Kas tuleb leppida kitsama laskeulatusega või kui ei saa leppida, teha laiem plaan. Aga sel juhul tuleks Luhametsa külast, millest Pevkur jupi välja võttis, see jupp sinna tagasi panna. Ütlesite, et Kagu-Eestis kaitseväe väljaõppe võimalused paranevad tuntavalt, kui see harjutusväli lõpuks laiendatud saab – väike vihje sellele, et võibolla see ikka soovitud suurusse suureneb?