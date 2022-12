Zelenskõi sõnul ei anna ukrainlaste tahet enam murda

«Kõik toetasid. Inimesed kinnitasid Ukraina iseseisvusdeklaratsiooni akti – vabalt ja seaduslikult. See oli tõeline rahvahääletus ja mitte mingisugune imitatsioon. See oli aus referendum ja sellepärast tunnustas seda maailm,» rõhutas Ukraina president.

Zelenskõi sõnul on oluline, et mitte ainult poliitikud, vaid inimesed tegid lõpu impeeriumi ajaloole, mis oli üles ehitatud rahva tahte eitamisele.

Zelenskõi tõi välja, et alates sellest päevast 1991. aastal on ukrainlased kogenud palju katseid uuesti rahva tahet allutada ja väga palju tegelasi ei suutnud rahuneda, et impeerium on kukutatud.