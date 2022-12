Ööseks on oodata tihedat lumesadu

Ilmaprognoosi kohaselt on täna õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm.

Õhtul on teedel soodsad tingimused härmatise tekkeks ja liiklejatel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega.

Transpordiamet hoiatab, et sõidukijuhtidel tuleks arvestada muutlike teeoludega ning ka sellega, et püsikiirusehoidja võib lumistel ja libedatel teedel sõites muutuda ohtlikuks. Kindlale kiirusele seadistatud püsikiirusehoidja üritab seda kiirust hoida ka siis, kui teetingimuste tõttu ei ole see parim valik.