ÜHISAVALDUS ⟩ Eesti, Leedu ja Poola: Venemaa kasumi teenimine naftamüügilt peab lõppema

Postimees avaldab ühisavalduse täies mahus.

Eesti, Leedu ja Poola Euroopa asjade ministrid tervitavad nafta hinnalae kokkulepet, mille eesmärk on piirata Venemaa naftatulusid, leevendades samal ajal hinnalae kahjulikku mõju kolmandate riikide energiaga varustamisele.

Esialgne nafta hinnalagi 60 USA dollarit barreli kohta on G7-s ja Euroopa Liidus peetud pikkade läbirääkimiste tulemus. Nafta hinnalagi kindlustab selle, et Vene naftale kehtestatud sanktsioonid on tõhusad.

Oleme igati pingutanud selle nimel, et nafta hinnalae peamine eesmärk – Venemaa naftatulude kahandamine – oleks saavutatud. Meie ettepanekuga kehtestatud hinnalagi vaadatakse iga kahe kuu tagant läbi, et reageerida arengutele turul ja kindlustada, et hinnalagi on Vene nafta keskmisest turuhinnast vähemalt viis protsenti madalam. Rõhutame, et jätkame tööd selle nimel, et lõppeks täielikult Venemaa kasumi teenimine naftamüügilt.

Nafta hinnalagi on ainult üks osa meie vastusammudest Venemaa Ukraina-vastasele agressioonile. Peame jätkuvalt Ukrainat toetama, võttes Venemaalt võimalused sõda rahastada, mis hõlmab ka külmutatud Venemaa vara kasutusele võtmist ja tõhusate sanktsioonide kehtestamist.

Kiidame president von der Leyeni avaldust, et Euroopa Liit tegeleb võimalikult kiiresti järgmise Venemaa-vastase sanktsioonipaketi koostamisega. Kinnitame taas, et on oluline võtta ruttu vastu üheksas sanktsioonipakett.